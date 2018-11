Der Euro hat am Dienstag die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt und zu einer leichten Erholung angesetzt. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1232 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend war der Kurs noch zeitweise bis auf 1,1216 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Juni 2017. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1265 Dollar festgesetzt.

Die aktuelle Erholung wird am Markt mit einer leichten Gegenbewegung erklärt. Nach Einschätzung des Devisenexperten Manuel Andersch von der BayernLB steckt der Euro aber nach wie vor "im Strudel politischer Turbulenzen". Die Gemeinschaftswährung wird derzeit durch zwei große politische Themen belastet: den Brexit und den italienischen Haushaltsstreit.

Während die Austrittsverhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union nach wie vor stocken, läuft im Tagesverlauf eine Frist für Italien ab. Die EU-Kommission hat das Land aufgefordert, seinen Haushalt für kommendes Jahr nachzubessern. Die Regierung in Rom machte in den vergangenen Tagen mehrfach klar, nicht von den Eckpfeilern ihres Haushaltsentwurfs abrücken zu wollen.

"Eine schnelle Deeskalation der Lage scheint nicht in Sicht", beschrieb Experte Andersch die Lage. Sollte sich außerdem der Eindruck breit machen, dass Friedrich Merz als aussichtsreicher Kandidat für den CDU-Parteivorsitz eine kritischere europapolitische Haltung an den Tag legt, dürfte die Luft für den Euro noch dünner werden./jkr/bgf/jha/

