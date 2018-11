Zürich (awp) - Die Flughafen-Zürich-Aktien zeigen sich am Dienstag leicht erholt. Am Vortag hatte der Vorschlag des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL) für eine neue Gebührenordnung heftige Turbulenzen ausgelöst. Dagegen ist das Passagieraufkommen am Flughafen auch im Monat Oktober weiter angestiegen. In der ersten Handelsstunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...