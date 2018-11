Gerade Kleinbetriebe sind auf Fahrten in die Innenstadt angewiesen. Die Politik verspricht Hilfe für dieselbetriebene Handwerkerflotten - und bittet um Geduld.

Ruhig bleiben und abwarten - für Josef Glöckl ist das völlig ungewohnt. Lautet sein Unternehmensmotto doch "Nur wer sich bewegt, kann was bewegen". Wenn es um die Flotte seiner Firma Aeris geht, eines Herstellers von ergonomischen Bürostühlen, ist der Gründer derzeit zum Nichtstun verdammt. 17 Fahrzeuge umfasst der Fuhrpark, darunter Transporter für die Auslieferung und Limousinen für den Außendienst. Alle sind Diesel, bis auf ein Elektrofahrzeug: "Und das schafft im Winter gerade einmal 80 Kilometer", sagt Glöckl.

So steht Glöckl wie zahlreiche Selbstständige und Unternehmer vor einem großen Problem: Insbesondere den leichten Nutzfahrzeugen mit Dieselantrieb drohen vielerorts Fahrverbote, weil Städte so die Luftqualität verbessern wollen. "Wir wollen Sicherheit für die Zukunft", sagt Glöckl. "Wir müssen wissen, was wir tun können und was das kostet - sonst sind wir gelähmt."

Kaum eine Klientel treffen die Dieselfahrverbote härter als Handwerker und kleinere Mittelständler. Sie sind darauf angewiesen, zügig und pünktlich zum Kundentermin in der Innenstadt zu gelangen - und werden auf den letzten Metern ausgebremst. Die Politik verspricht Hilfe - und lässt auf sich warten.

Firmenautos fahren viel. Traditionell setzen Unternehmer bei ihren Nutzfahrzeugen deshalb auf Selbstzünder, die längere Laufzeiten bei den Motoren und geringeren Verbrauch versprechen. Doch selbst für diejenigen, die ihre Flotten regelmäßig erneuert haben, könnte bald Schluss sein mit City-Touren: Mit einem Euro-5-Diesel, der bis 2016 verkauft wurde, dürfen Handwerker schon jetzt in einer Reihe von Innenstädten nicht mehr überall hin. Hamburg hat die erste Straße dichtgemacht, Berlin folgt im Sommer 2019, Frankfurt und Stuttgart arbeiten an Details. Und selbst bei einem Euro-6-Diesel kann keiner garantieren, dass auf Ewigkeit eine Stadtfahrt sicher möglich ist.

Anders als Großkonzerne verfügen kleinere Betriebe kaum über finanziellen Spielraum, um mal eben die Flotte auszutauschen. Der Restwert mancher Fuhrparks sinke auf null, sagt Andreas Ehlert, Präsident der Düsseldorfer Handwerkskammer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...