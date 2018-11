Jahrzehntelang war ein Diesel die bevorzugte Antriebstechnik für Dienstwagen. Doch Fahrverbote und Wertverlust ändern die Präferenz der Flottenmanager schlagartig. Bei den Autos der Bosse steht ein großer Umbruch bevor.

Seit einigen Wochen hat Marc-Oliver Prinzing eine neue Aufgabe. Zwar ist der 52-Jährige nach wie vor Vorsitzender des Bundesverbands Fuhrparkmanagement - und das bereits durchgehend seit acht Jahren und zwei Monaten. Doch inzwischen ist Prinzing auch Dieselabgasexperte, Profi im Verwaltungsrecht - und Seelsorger für Unternehmen. Immer dann, wenn wieder mal ein Verwaltungsrichter eine deutsche Stadt dazu gezwungen hat, Straßen für dreckige Dieselautos zu sperren, klingelt Prinzings iPhone fast ununterbrochen. Geradezu "panisch" seien die Firmenchefs, sagt er, weil kaum einer wisse, "welche Fahrzeuge in naher Zukunft noch uneingeschränkt eingesetzt werden können".

Laut Prinzing, der hauptberuflich die Geschäfte der Fuhrparkberatung Carmacon führt und im Ehrenamt die Interessen der deutschen Dienstwagenlobby vertritt, habe jede Firma spezifische Fragen. Doch "sie eint die Verunsicherung", sagt Prinzing. Der Verbandschef zählt Unternehmen mit mehr als 250.000 Autos zu seinen Mitgliedern, darunter die Deutsche Bahn, KPMG und Schalke 04. Manchmal telefoniere er bis spät in die Nacht, um zu beruhigen und ihnen die größte Sorge zu nehmen: dass Mitarbeiter nicht mehr zum Kunden kommen.

Plötzlich sind die Flottenabteilungen in Unternehmen, die bislang ein eher ruhiges Geschäft managten, in heller Aufruhr. Existierende und künftige Fahrverbote in Städten wie Hamburg, Berlin, Köln und Düsseldorf schränken die Freiheit von Tausenden Dienstwagenfahrern erheblich ein. Die Verantwortlichen müssen nun überlegen, wie sie sicherstellen, dass ihr Personal weiter mobil bleibt. Erstmals denken sie laut darüber nach, sich vom Diesel zu verabschieden, zugunsten neuer Antriebe. Die Frage ist nur: jetzt schon?

In den Führungsetagen der Unternehmen ist vom Dieselenthusiasmus vergangener Jahre jedenfalls nicht mehr viel zu spüren: Waren 2016 rund 74 Prozent der Dienstfahrzeuge in Deutschland mit einem Diesel ausgerüstet, sind es jetzt nur noch 50 Prozent. Das Misstrauen ist groß, da niemand weiß, ob bald auch Fahrverbote für den modernen Euro-6-Diesel kommen. 2017 hatte die damalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) gewarnt, dass Euro-6-Fahrzeuge die Grenzwerte nicht einhalten würden und ohne Nachrüstungen "von etwaigen Fahrverboten nicht ausgenommen werden" könnten. Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen hält 95 Prozent aller Euro-6-Diesel für "Mogelpackungen" und fürchtet Fahrverbote.

Erste Unternehmen stellen ihren Fuhrpark nun um. Stefan Krautwasser ist Flottenchef beim Softwareriesen SAP, allein in Deutschland managt er 16 500 Fahrzeuge für Führungskräfte ...

