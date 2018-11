FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bayer AG zeigt sich bei der Klagewelle in den USA wegen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat weiter davon überzeugt, die besseren Karten zu besitzen. "Wir sind unverändert davon überzeugt, gute Argumente zu haben, und wir beabsichtigen, uns in all diesen Verfahren entschieden zur Wehr zu setzen", sagte Konzernchef Werner Baumann laut Redetext in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Glyphosat sei bei sachgemäßer Anwendung sicher.

Glyphosat gehört zum Portfolio des US-Saatgutriesen Monsanto, den Bayer für 63 Milliarden Dollar übernommen hat. Rund 9.300 Menschen in den USA fordern inzwischen Schadensersatz von Bayer. Sie werfen Monsanto vor, Krebsrisiken verschleiert zu haben. Mit weiteren Klagen sei zu rechnen, teilte Bayer am Dienstag mit.

Bayer hatte mehr als 10 Milliarden Euro Börsenwert verloren, nachdem ein Geschworenengericht in San Francisco Mitte August dem Hausmeister Dewayne Johnson insgesamt 289 Millionen Dollar Schadensersatz zuerkannt hatte, der seine Krebserkrankung auf den Umgang mit Glyphosat zurückführte.

Bayer weist dies jedoch vehement zurück und will sich gegen alle Krebsvorwürfe verteidigen. "Wir halten dieses Urteil für falsch und werden dagegen Berufung beim California Court of Appeal einlegen", bekräftigte Baumann am Dienstag. Die erstinstanzliche Entscheidung habe keine bindende Wirkung für die anderen Verfahren.

November 13, 2018

