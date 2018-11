Situation am US-Aktienmarkt bleibt angespannt Brexit-Deal im November immer unwahrscheinlicher Haushaltsstreit zwischen Brüssel und Rom EURUSD: Ausbruchsversuch unter 1,13 erfolgreich

Seit der FOMC-Sitzung am vergangenen Donnerstag steht die Wall Street erneut unter Druck. Am Freitag sorgten höhere Erzeugerpreise (EPI) zusätzlich für schlechte Stimmung und zu Beginn der neuen Handelswoche beschleunigte sich die Abwärtsbewegung beim S&P 500 (-1,97%), Dow Jones -2,32%, Nasdaq (-2,78%). Aufgrund der jüngsten Aufholjagd haben die Märkte zwar etwas Spielraum für Rücksetzer, doch beim marktbreiten S&P 500 bildete sich im D1-Chart um die 2.820 Punkte ein Double-Top aus. Ungewisser könnte die Lage also nicht sein. Anleger wissen dies und berechtigterweise hat der Schlusskurs vom Freitag bei vielen Anlegern offenbar für Unruhe gesorgt. Die Situation beim US-Aktienmarkt bleibt also weiterhin angespannt. Daytrader dürften wiederum von einer erhöhten Volatilität profitieren, zumindest solange die Trendrichtung unklar ...

