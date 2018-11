Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen von 69 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im dritten Quartal weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bestätigte Ausblick sei allerdings um vorsichtige Äußerungen zu den Trends an den Endmärkten ergänzt worden. Zudem überschatteten mögliche Zukäufe die kurzfristigen Aussichten./gl/tih Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

