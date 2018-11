Leverkusen - Zuwächse im Pharmageschäft sowie bei Mais- und Sojasaat haben Bayer im dritten Quartal Rückenwind verliehen. Dem gegenüber standen Belastungen durch ungünstige Wechselkursentwicklungen etwa durch die Schwäche des brasilianischen Real. Der bereinigte operative Gewinn lag letztendlich über der durchschnittlichen Schätzung von Experten. Allerdings lag das auch an einem Einmalertrag im Zusammenhang mit dem Blutgerinnungshemmer Xarelto.

Insgesamt konnte Bayer das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen in den drei Monaten bis Ende September auf dem Vorjahresniveau von 2,2 Milliarden Euro halten. Der Aktienkurs erholte sich am Dienstagvormittag zunächst um mehr als 2 Prozent von seinen jüngsten Verlusten. Das Augenmerk der Investoren bleibt aber auch auf die Risiken durch die Glyphosat-Klagen in den USA gerichtet. Das Geschäft mit dem Unkrautvernichter hatte Bayer bei seinem Milliarden-Kauf des US-Saatgutkonzerns Monsanto mit übernommen.

Bis Ende Oktober wuchs die Zahl der Kläger in den USA auf etwa 9300, wie Bayer am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Das sind rund 600 mehr als Ende August. Die Zahl war nach oben geschnellt, nachdem im August ein Geschworenen-Gericht einem Krebspatienten einen Schadensersatz in dreistelliger Millionenhöhe zugesprochen hatte. Eine Richterin reduzierte ...

