Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Montag um 6K Kontrakte gestiegen ist, was dem fünften Anstieg in Folge entspricht. Das Volumen schwankt weiterhin, da es diesmal um 20,5K Kontrakte fällt. USD/JPY könnte eine Konsolidierung versuchen Der USD/JPY erlebte zum Beginn der Woche seinen 2. Pullback, ...

