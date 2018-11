Die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Kreditbewertung von Argentinien gesenkt und das finanziell angeschlagene südamerikanische Land tiefer in den sogenannten Ramschbereich gestuft. Die Bewertung werde von zuvor "B+" um eine Stufe auf "B" gesenkt, teilte die Ratingagentur in der Nacht zum Dienstag mit. Als Begründung nannten die Rating-Experten unter anderem die "Erosion des argentinischen Wachstumspfades" und die Inflationsdynamik in dem Schwellenland.

Mit der neuen Bewertung versinkt Argentinien noch tiefer im Ramschbereich, als es bereits zuvor der Fall war. Mit dieser Bewertung werden Anlagen gekennzeichnet, die nicht mehr als sicher, sondern als spekulativ eingeschätzt werden.

Allerdings setzte S&P den Ausblick für die argentinische Kreditbewertung auf "stabil". Damit ist vorerst nicht mit einer weiteren Abstufung zu rechnen. Die Experten begründeten dies mit Erwartungen an Reformen der Regierung zur Stabilisierung der Konjunktur.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte Argentinien im Oktober eine weitere Tranche in einem Rettungsprogramm von 5,7 Milliarden Dollar freigegeben. Die ausgezahlten Hilfen innerhalb des im Juni beschlossenen Rettungspaketes steigen damit auf 20,4 Milliarden Dollar.

Die Regierung des konservativen Präsidenten Mauricio Macri hat sich das Ziel gesetzt, 2019 das primäre Haushaltsdefizit - also unter Ausklammerung des Schuldendienstes - völlig abzubauen. Für das laufende Jahr wird mit einem Defizit von knapp drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts gerechnet./jkr/bgf/fba

AXC0141 2018-11-13/11:03