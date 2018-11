Herr Raupach, was treibt einen Panel-Hersteller, der sich eher über die Hardware-Features differenziert, einen eigenen Webbrowser aufzusetzen? Florian Raupach: Die Anwender und deren Bedarf an einer sehr einfachen, kostengünstigen Visualisierung von Maschinendaten und KPI - Stichwort Dashboards. Effiziente Lösungen dafür gibt es nur sehr wenige. Unser Ziel war es, eine robuste, langlebige und qualitativ hochwertige Hardware-Basis mit einem Browser auszustatten, der die Anforderungen ohne viel Schnick-Schnack erfüllt. Das Ergebnis ist ein kompaktes Web-Panel mit HTML5-Browser. Woran kränkeln denn die Standard-Browser? Florian Raupach: Zunächst am zu großen Funktionsumfang für rein industrielle Anwendungen. Typische Optionen wie Favoriten, Lesezeichen, Ad-Blocker, E-Mail-Zugriff, Banking-Zugriff können in den meisten Applikationen in der Industrie entfallen. Die Bedienung unserer Geräte ist durch die Reduktion auf das tatsächlich Notwendige wesentlich einfacher und strukturierter. Zusätzlich besteht anfangs immer ein Konfigurationsaufwand. Beispielsweise muss bei einem Standard-Browser immer der Kiosk-Mode eingerichtet und aktiviert sein. Dies erfordert teils zusätzliche Add-Ins oder die Anpassung spezifischer Programmparameter. Diese Schritte fallen bei unserem Browser weg: Das Web-Panel startet und ruft automatisch die voreingestellte ...

