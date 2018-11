Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat bei einer Konferenz zur Elektromobilität in Berlin schnelle Maßnahmen zum Ausbau einer eigenen Batteriezellproduktion in den nächsten zehn Jahren gefordert und staatliche Hilfen dafür bekräftigt. "Ich glaube, dass wir uns zum Ziel setzen sollten, bis 2030 ein Drittel des weltweiten Bedarfs an Batterien mit eigenem Wissen und aus deutscher und europäischer Produktion zu decken", sagte Altmaier bei der "Vernetzungskonferenz Elektromobilität" in Berlin. "Ich werbe um einen neuen Elan", erklärte er.

Altmaier erklärte, er stehe dazu im Gespräch mit anderen europäischen Ländern und nannte Frankreich, Polen und Österreich. "Das Interesse ist riesig." Es gebe die Chance, bis 2030 mehrere zehntausend Arbeitsplätze in Europa damit zu schaffen. "Es steht viel auf dem Spiel", konstatierte Altmaier. Im Bundeshaushalt stehe 1 Milliarde Euro bereit, um die Bildung von Konsortien zur Batteriezellfertigung in Deutschland und Europa zu unterstützen.

Maßnahmen zum Ausbau der Elektromobilität seien nötig, damit Deutschland und Europa auch künftig ihr Wohlstandsniveau halten und gleichzeitig die Umwelt schützen könnten, betonte Altmaier. "Die Zahl der elektrischen Anwendungen wird exponentiell zunehmen", sagte er. "Gleichzeitig wird das Thema Batterietechnologie zu einem wichtigen Treiber der Wertschöpfung." Deshalb müsse es zu Maßnahmen kommen. "Wir müssen dafür sorgen, dass die Batteriezellen nicht nur bei uns zusammengebaut werden, sondern auch bei uns produziert werden." Derzeit kämen fast alle aus Asien.

Die Anwendungsfelder für Batteriezellen gingen "über Elektrofahrzeuge hinaus und reichten von industriellen Anwendungen über Power Tools bis hin zu großen stationären Batteriespeichern", betonte Altmaier dazu in einer Pressemitteilung seines Ministeriums. An dieser Wertschöpfung müsse "die deutsche Industrie teilhaben und Maßstäbe setzen".

Altmaier spricht mit Industrievertretern

Die Wertschöpfung aus der Elektromobilität werde die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften grundlegend berühren. "Die Claims werden neu abgesteckt in den nächsten zehn Jahren", sagte der CDU-Politiker voraus. Die Frage, "ob Europa bei diesen Gamechanger-Technologien vorne mit dabei ist", entscheide auch über den Wohlstand. "Es ist noch nicht zu spät, aber wir müssen uns beeilen", sagte Altmaier. Es sei Zeit, zu Anwendungen zu kommen. Mit Blick auf die deutschen Autobauer meinte er, deren Angebote seien "noch ausbau- und verbesserungsfähig".

Bei der vom Wirtschaftsministerium organisierten Veranstaltung diskutieren Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik über die Zukunft der Elektromobilität. Im Rahmen der Vernetzungskonferenz findet am Dienstag auch ein Gespräch zur Batteriezellfertigung zwischen Altmaier und rund 20 Vertreterinnen und Vertretern der Industrie statt, an dem auch der für die Energieunion zuständig Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, teilnimmt.

Sefcovic betonte, man müsse "sehr schnell und sehr ehrgeizig" sein. "Wir brauchen Mut, wir brauchen Entschlossenheit", sagte er und forderte "dieselbe Energie" für diese Frage wie bei der deutschen Energiewende. Die EU wolle "die besten Batterien des Planeten" produzieren und ein Projekt wie seinerzeit den Airbus in der Luftfahrttechnologie vorantreiben.

Die fünf deutschen Wirtschaftsweisen hatten hingegen vergangene Woche gefordert, die Bundesregierung solle auf eine "lenkende Industriepolitik" verzichten und dabei insbesondere die Pläne zur Unterstützung der Batteriezellfertigung kritisiert. Ihr Vorsitzender Christoph M. Schmidt hatte betont, niemand wisse, wie die Mobilität der Zukunft aussehen werde. "Deswegen ist Technologieoffenheit sehr wichtig", so der Wirtschaftsprofessor.

