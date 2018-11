San Francisco und Berlin (ots) -



Jetzt mit fünf neuen Marketing Metriken - einschließlich Click Through Rate, Cost Per Click und Distribution von Fraud Types.



Die User Experience ist entscheidend - 89% der Nutzer kehren eine Woche nach der Installation nicht mehr zur App zurück



Adjust, der weltweit führende Anbieter im Bereich Mobile Measurement und Fraud Prevention, launcht heute die überarbeitete Version des kostenlosen Tools Adjusts Global Benchmarks 2.0. Die zweite Version beinhaltet Aktualisierungen, ausgefeiltere Metriken und ein größeres Datenangebot als bisher. Marketer erhalten dadurch noch detailliertere Einblicke in den globalen Wettbewerb und können ihre Kampagnenplanung optimieren und so die Performance steigern.



Das Tool wurde entwickelt, um App Marketern und Publishern die mobile Marketing Landschaft transparenter zu machen. Es ist branchenweit das erste seiner Art und macht spezifische KPIs öffentlich zugänglich. App Marketern werden wichtige Einblicke zu der Performance von Apps geboten und können kostenlos maßgeschneiderte Reports erstellen. Die steigende Nutzung von Mobile Devices führt weltweit dazu, dass Werbeausgaben für diesen Kanal entsprechend steigen. Daher ist ein Verständnis der App-Performances unerlässlich für Marketingverantwortliche.



Das Update des Benchmarking-Tools folgt auf den Start der Plattform im Sommer dieses Jahres und umfasst fünf neue Kennzahlen sowie neue Daten aus den letzten beiden Quartalen. Das Tool basiert auf der aggregierten Datenbank von Adjust und analysiert eine Kombination aus über 7.000 Apps weltweit.



Die neuen Metriken umfassen Click Through Rate (CTR), Conversion Rate from Click to Install, Cost per Mille (CPM), Cost per Click (CPC) und die Distribution von den verschiedenen Fraud Arten. Sie ergänzen die ursprünglichen Kennzahlen, wie Retention Rate, Cost per Install (CPI), Session per User und Fraud Rates.



Die Kennzahlen können nach Quartal, Vertical, Akquisitionstyp, Plattform und Region angepasst und gefiltert werden - letztere umfasst Europa, Asien und Pazifik, Nordamerika, Lateinamerika sowie Afrika und den Mittleren Osten. Dieser Grad der Spezialisierung ermöglicht es mobilen App Marketern und App-Publishern, genau die Daten zu erhalten, die sie benötigen, um die Performance und letztlich den Umsatz zu optimieren.



"Alle mobilen App Marketer wollen die Leistung ihrer Apps verbessern. Die richtigen Daten zu finden, um Marketingentscheidungen zu treffen, ist oftmals jedoch ein zeitaufwändiger und kostspieliger Prozess. Adjusts Global Benchmarks 2.0 liefert die notwendigen Erkenntnisse für intelligente, datengesteuerte Entscheidungen und das kostenlos. Nachdem wir bei der Markteinführung umfassendes positives Feedback von der Industrie erhalten haben, freuen wir uns sehr, mit dieser zweiten Version erweiterte Kennzahlen und neue Daten zu präsentieren", sagt Christian Henschel, Co-Founder und CEO von Adjust.



Mit sinkenden Retention Rates ist die Nutzerfreundlichkeit wichtiger denn je.



Daten aus dem Benchmark-Tool zeigen, dass die Retention Raten - die Anzahl der Nutzer, die eine App nach einer bestimmten Anzahl von Tagen nach der Installation noch nutzen - weiter sinken. Mehr als drei Viertel (79%) der Nutzer springen bereits am Tag nach der Installation einer App ab. Nach einer Woche liegt diese Zahl bei 89%. Da die Möglichkeit, Nutzer zu halten, schrumpft, heben die Daten hervor, wie wichtig es ist, ein besseres Onboarding-Erlebnis für Nutzer zu schaffen. Die Anreize für Nutzer, innerhalb der ersten Woche wieder eine App zu nutzen, werden ebenfalls dazu beitragen, die Absprungraten zu senken.



Ad Fraud weiter im Kommen, da Betrüger SDK-Spoofing zu ihrem Arsenal hinzufügen.



Da Ad Fraud die Mobilbranche schätzungsweise 4,9 Milliarden Dollar kostet, bleibt das Thema für App Marketer überall relevant. Die Daten zeigen, dass die Fraud Raten weiter steigen. Die Betrugsmethoden entwickeln sich ständig weiter - ein Blick auf die Verteilung der Fraud Raten gibt Aufschluss über die bevorzugten Methoden der Betrüger. Click Injection Fraud hat zum Beispiel hat an Popularität gewonnen und macht mittlerweile fast die Hälfte (47%) aller Betrugsfälle aus.



Mehr Transparenz für das Ökosystem



Adjusts Global Benchmarks 2.0 ist Teil der Mission von Adjust, mehr Transparenz und Informationen in das Mobile Marketing Ökosystem zu bringen. Die leicht zugänglichen Tools und Ressourcen des Unternehmens zielen darauf ab, den Markt für die wichtigsten Herausforderungen der Branche zu rüsten - wie z. B. den Anstieg von Ad Fraud - und die erforderlichen Erkenntnisse für eine erfolgreiche Skalierung zu vermitteln.



Über Adjust



Adjust ist der global führende Anbieter im Bereich Mobile Measurement und Fraud Prevention. Das Berliner Unternehmen stellt weltweit höchst qualitative Analyse-, Mess- und Fraud Prevention-Lösungen für App Marketer bereit und ermöglicht ihnen schnellere, smartere Entscheidungen zu treffen. Mit Adjusts Open-Source SDK können App Marketer Nutzerverhalten, User-Acquisition, Marketing ROIs, User-Lifetime-Kohorten und weiteres messen und analysieren. Mit der Fraud Prevention Suite hält Adjusts Plattform Datensätze proaktiv sauber, verifiziert In-App-Käufe in Echtzeit und stellt ein vereinfachtes Reporting mit verständlichen, verfolgbaren sowie vergleichbaren Metriken zur Verfügung. Adjust ist Marketing Partner aller führenden Marketing Plattformen, einschließlich Facebook, Google, Snap, Twitter, Line, und WeChat. Insgesamt haben mehr als 22.000 Apps die Produktlösungen von Adjust integriert, um ihre Performance zu verbessern.



Seit der Gründung im Jahr 2012 hat Adjust heute globale Niederlassungen in Berlin, New York, San Francisco, Sao Paulo, Paris, London, Moskau, Istanbul, Seoul, Shanghai, Peking, Tokio, Mumbai und Singapur.



Adjust ist das einzige Mobile Analyse Unternehmen, das die strikten EU Datenschutz- und Compliance-Standards einhalten kann. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.adjust.com.



