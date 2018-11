Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



Thuraya Telecommunications Company, eine Tochtergesellschaft der Al Yah Satellite Communications Company (Yahsat), gab heute bekannt, dass das weltweit erste Satelliten-Smartphone, das X5-Touch von Thuraya, in weniger als einem Monat für den kommerziellen Vertrieb zur Verfügung stehen wird.



Das X5-Touch von Thuraya ist das erste Handy seiner Art in der Branche. Es läuft auf dem Android-Betriebssystem und hat einen 5,2-Zoll-Full-HD-Touchscreen. Es richtet sich an Anwender in einer Reihe von Marktsektoren, die sich häufig innerhalb und außerhalb der terrestrischen Abdeckung bewegen, wozu Regierungsmissionen, Energieprojekte, Unternehmenskommunikationen und NGO-Einsätze gehören können. Das Telefon bietet eine schnelle und einfache Verbindungsmöglichkeit für unterwegs in abgelegenen Gebieten, die normalerweise außerhalb des Empfangsbereichs von Smartphones liegen.



Das X5-Touch von Thuraya ist mit vollen Dual-Modus- und Dual-SIM-Funktionen und mit seinem dual-aktiven Modus ausgestattet; es hat die Fähigkeit, gleichzeitig sowohl den Satelliten- als auch den GSM-(2G, 3G oder 4G)-Modus 'immer eingeschaltet' zu haben.



Shawkat Ahmed, CCO in Thuraya, sagte: "Als Hersteller vieler Vorreiterprodukte in der Satellitenindustrie sind wir stolz darauf, endlich die kommerzielle Verfügbarkeit des neuen Android-Satellitentelefons X5-Touch von Thuraya bekanntzugeben." Er fügte hinzu: "Das X5-Touch bekräftigt unsere selbst auferlegte Verpflichtung, unseren Partnern und Endverbrauchern die besten verfügbaren Produkte und den besten Wert zu bieten, egal wo sie sich befinden."



Das X5-Touch von Thuraya verfügt über ein Gorilla®-Glasdisplay und berücksichtigt die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwender aus Politik und Militär, die unsere Dienste unter rauen Bedingungen in abgelegenen Gebieten nutzen. Es ist das robusteste Smartphone in der MSS-Branche, erfüllt den IP67-Standard für vollen Staub- und Wasserschutz und entspricht dem MIL-Standard.



Das Telefon verfügt über eine Vielzahl von hochentwickelten Merkmalen und Funktionen, unter denen seine Sicherheitsfunktionen wie die erweiterten Navigations- und Tracking-Funktionen die wichtigsten sind, sowie über eine integrierte SOS-Taste. Andere Spezifikationen umfassen einen hochleistungsfähigen Akku für längere Gesprächs- und Standby-Zeiten, eine Front- und Rückkamera, WLAN, Bluetooth und NFC.



Das X5-Touch von Thuraya bietet auch Kunden aus dem Regierungssektor ein einzigartiges und interaktives Erlebnis. Dank der Android-Plattform gibt es bereits eine Vielzahl von Apps, mit denen dieses Smartphone arbeiten kann, aber die Entwickler werden zusätzlich mit einem einfachen Zugang zur Entwicklung und Anpassung von Apps für die Bedürfnisse der Nutzer ausgestattet. Dies ergänzt das "Bring Your Own Application"-(BYOA)-Konzept, bei dem die Kunden die Flexibilität haben, jede App ihrer Wahl herunterzuladen, wodurch das Paradigma gebrochen und die Art und Weise, wie das Satellitengerät verwendet werden kann, revolutioniert wird.



