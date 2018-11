Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland. Aktuell sind es rund 6,93 Millionen. Betroffen sind immer mehr Ältere. Experten sehen eine Ursache in den steigenden Mieten.

Der Trend hält seit Jahren an: Die Zahl verschuldeter Menschen ist hoch, sie steigt sogar. In den vergangenen zwölf Monaten gab es 19.000 neue Überschuldungsfälle. Rund 6,93 Millionen sind es damit aktuell. Die Überschuldungsquote liegt bei über zehn Prozent (10,5). Das zeigt der neue Schuldner-Atlas 2018 der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Demnach ist die Zahl überschuldeter Verbraucher in Deutschland zum fünften Mal in Folge gestiegen.

Es wird von Überschuldung gesprochen, wenn der Schuldner seine Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen kann und ihm zur Deckung seines Lebensunterhaltes weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Kurzum: Wenn die regelmäßigen Gesamtausgaben höher sind als die Einnahmen.

Die Experten setzen die Ergebnisse ins Verhältnis zur aktuellen Stimmungslage in der Bundesrepublik und sprechen von "Licht und Schatten". Die Stimmungslage in der deutschen Wirtschaft bewege sich zwischen Stagnationsangst und Euphorie. Deutschland sieht zwei Entwicklungen gleichzeitig: Zum einen ziehen höhere Energie- und Mobilitätskosten sowie eine insgesamt gestiegene Inflation den Verbrauchern das Geld aus den Taschen, andererseits sind derzeit so wenige Menschen arbeitslos wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Das Auf und Ab schlägt sich in der Überschuldung deutscher Verbraucher so nicht wieder. Dass sich daran bald etwas ändert, glauben die Studienmacher nicht. Angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen sei für die nächsten Monate nicht davon auszugehen, dass die Überschuldungszahlen in Deutschland sinken würden. "Hierzu werden sicherlich auch die weiter steigenden Immobilien- und Mietpreise beitragen", heißt es im Schuldner-Atlas.

Miet- und Immobilienpreise treiben die ÜberschuldungDenn Wohnen wird in deutschen Großstädten in vielen Fällen offensichtlich zunehmend zum Überschuldungsrisiko, ...

