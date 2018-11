Bonn (www.anleihencheck.de) - Die wieder höhere Risikoaversion an den internationalen Finanzmärkten hielt auch zum Wochenauftakt an, so die Analysten von Postbank Research.Der Haushaltsstreit mit Italien, das heute mit der Einreichung eines wenig veränderten Budgetplans bei der EU-Kommission einem Defizitverfahren einen Schritt näher kommen dürfte, der nahende Brexit sowie Konjunktursorgen hätten gestern zu weiteren Kursabschlägen bei riskanten Assets wie Aktien oder italienischen Staatsanleihen geführt. Im Gegenzug seien als sicherer Hafen angesehene Bundesanleihen einmal mehr gefragt gewesen, wobei sich die Renditeabschläge in Grenzen gehalten hätten. 10-jährige Papiere hätten mit 0,39% um 2 Basispunkte unter ihrem Niveau vom Freitag rentiert. Die 5-jährige Bundrendite habe 3 Basispunkte auf -0,20%, diejenige 2-jähriger Papiere einen Basispunkt auf -0,64% nachgegeben. Unterdessen sei am US-Rentenmarkt am Montag aufgrund eines Feiertags nicht gehandelt worden. (13.11.2018/alc/a/a) ...

