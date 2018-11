Hannover (www.anleihencheck.de) - Verunsichert durch die Haushaltspolitik Italiens, die nach wie vor kein Einlenken der Regierung erkennen lässt, hat es die Anleger zu Wochenbeginn erneut in deutsche Bundesanleihen getrieben, so die Analysten der Nord LB..Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe auf 160,29 (160,03) Punkte gewonnen, die Rendite der zehnjährigen Anleihe sei im Gegenzug auf 0,39% (0,41%) gesunken. Italien-Anleihen hätten mit 3,45% (3,40%) rentiert. Am US-Anleihenmarkt habe feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden. (13.11.2018/alc/a/a) ...

