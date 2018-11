FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.11.2018 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES CLINIGEN PRICE TARGET TO 1200 (1160) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES BAT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3500 (4150) PENCE - CREDIT SUISSE INITIATES ASTON MARTIN WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 2012 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS PENNON GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 780 PENCE - FTSE INDICATED +0.21% TO 7068 (CLOSE: 7053.08) POINTS BY IG - GOLDMAN INITIATES ASTON MARTIN WITH 'BUY' - TARGET 2020 PENCE - HSBC CUTS CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 301 (375) PENCE - 'BUY' - HSBC INITIATES ASTON MARTIN WITH 'HOLD' - TARGET 1800 PENCE - HSBC RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 690 (610) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 480 (510) PENCE - 'NEUTRAL' - MERRILL LYNCH CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 1000 (1200) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS EUROPEAN OIL & GAS SECTOR TO 'IN-LINE' (ATTRACTIVE)



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob