Als einzige Regionalfachmesse umfasst die Get Nord die Bereiche Elektro, Sanitär, Heizung und Klima. Auch 2018 wird es wieder zahlreiche Foren und Veranstaltungen geben, etwa zu den Themen E-Mobilität, Licht, IT und Heizsysteme.

Ihre Fachzeitschrift »de - das elektrohandwerk« finden Sie am Stand 409 in Halle B4 EG. An unserem Messestand erwartet Sie unser Team und präsentiert Ihnen das komplette ...

Den vollständigen Artikel lesen ...