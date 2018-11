Zürich - Avaloq ist der führende globale Anbieter von Software as a Service (SaaS) und Business Process as a Service (BPaaS) für Banken und Vermögensverwalter und nutzt sein umfassendes Ökosystem, um die Innovationsgeschwindigkeit in der Finanzbranche weiter zu erhöhen. Avaloq Ventures, eine neue Tochtergesellschaft, wird Start-ups und wachstumsstarken Fintech-Firmen in ihren Wachstumsplänen begleiten und ihnen Zugang zu Risikokapital erleichtern. Das neue Unternehmen wird Fintech-Unternehmen, die mit Avaloq zusammenarbeiten, die Finanzierung ermöglichen. Diese Zusammenarbeit kann beispielsweise darin bestehen, dass Fintechs ihre Lösungen über die Software-Exchange-Plattform von Avaloq anbieten. Avaloq Ventures wird unter der Leitung von Minho Roth stehen. Der in den Bereichen alternative Anlagen und Fintech tätige Unternehmer verfügt über umfassende Erfahrung in der Finanzierung von Start-ups. Die Funktion des Verwaltungsratspräsidenten wird Francisco Fernandez, Gründer von Avaloq und Group Chairman, übernehmen.

Aufgabe von Avaloq Ventures mit Hauptsitz in Zürich wird sein, das starke Wachstum des Avaloq Ökosystems und die globale Innovationsdynamik im Fintech-Sektor zu nutzen. Zweckbestimmte Finanzierungen und gemeinsame Innovationen innerhalb der Avaloq Community werden Banken und Vermögensverwaltern ermöglichen, noch schneller Innovationen hervorzubringen sowie effiziente und sicher neue Dienstleistungen für ihre Kunden zu erbringen. Bereits heute arbeiten mehr als 1'300 externe Fintech-Entwickler mit Avaloq zusammen und es sind über 90 Fintech-Lösungen von Drittanbietern auf dem Marktplatz von Avaloq verfügbar.

Avaloq Ventures wird auf der Erfahrung aufbauen, die sich Avaloq mit erfolgreichen Investitionen und Co-Innovationen erworben hat. Im April dieses Jahres beispielsweise erwarb das Unternehmen eine 10%-Beteiligung an Metaco, einem in Lausanne ansässigen Blockchain- und Kryptowährungsspezialisten. Avaloq wird künftig weiter potenzielle M&A-Transaktionen auf Gruppenebene identifizieren und gleichzeitig über Avaloq Ventures die Fintech-Finanzierung erleichtern.

Ziel von Avaloq Ventures ist, für die Kapitalbereitstellung mit Investoren wie Banken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...