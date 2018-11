Auf der Basis von Datenbrillen, über ein Smartphone und eine per Web-RTC-Protokoll-gesicherte Internetplattform ist es möglich, Live-Bilder von der Anwendermaschine online mit der Servicezentrale zu teilen. Die verbale Kommunikation des Bedieners erfolgt vor Ort mittels Headset. Das Beseitigen von Einstellungsproblemen, direkte Fehler- oder Schadensermittlung und schnelle Bestellung der erforderlichen Ersatzteile werden somit auf ein Minimum an Zeitaufwand reduziert. Voraussetzung für diese Unterstützung ist die Anschaffung des passenden Equipments in Form einer Datenbrille sowie eine jährliche Lizenzgebühr. Das Unternehmen hat dieses System bereits bei einigen seiner Großkunden vorgestellt und bietet den Service in Kürze an.

