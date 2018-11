Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Sursee (pts021/13.11.2018/11:05) - Die Delta Logic AG ist am 10. November 2018 von Niederlenz/AG nach Sursee umgezogen und befindet sich neu unmittelbar neben dem Bahnhof. Im gleichen Gebäude ist ein Park & Ride mit rund 400 Autoabstellplätzen integriert. Damit ist die Delta Logic AG perfekt an den öffentlichen Transport angebunden, mitten in der Schweiz, zentral bei den Kunden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen im Vordergrund. Deshalb bietet die Delta Logic AG topmoderne Büros an, welche Platz für Kreativität bieten. Die gute Anbindung an die ÖV ist sowohl für Mitarbeiter/innen sowie die Kunden ein wichtiges Argument. Sandro Bollardini, Inhaber der Delta Logic AG ist überzeugt, dass Sursee in idealer Standort ist. "Wir sind im Endspurt der Entwicklung der neuen Tribuna V4 Version. Diese setzt neue Massstäbe im Schweizerischen Rechtssoftwarebereich. Durch das eDossier und die zahlreichen Schnittstellen wird vollständiges elektronisches Arbeiten möglich. Der Umzug unterstützt den Umbruch und rundet unsere Modernisierung ab. Das 'Computer Valley Sursee' ermöglicht uns Wachstum, Fachkräfte und Innovation", führt Sandro Bollardini weiter aus. (Ende) Aussender: Delta Logic AG Ansprechpartner: Sandro Bollardini Tel.: +41 62 888 70 70 E-Mail: s.bollardini@deltalogic.ch Website: www.tribuna.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181113021

