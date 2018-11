Die Papiere von Bayer befinden sich seit mehr als einem Jahr bereits in einem Abwärtstrend. Auch wenn sich die Notierungen am Dienstag um 0,8 Prozent erholen: Die nach unten gerichtete Tendenz sollte andauern. Wie weit die Kurse jetzt noch fallen können, was Anleger wissen müssen - und welche Strategie überzeugt. Von Manfred Ries

Den vollständigen Artikel lesen ...