TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Absturz der US-Aktien - allen voran der Technologiewerte - sowie Sorgen wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China hat den Börsen in Asien am Dienstag zum Teil starke Verluste beschert. Weil es aber auch Hoffnungsschimmer für eine Lösung des Handelsstreits gibt, konnten sich die chinesischen Börsen gegen den Abwärtstrend stemmen.

Händler sprachen von einer Stimmung zwischen Hoffen und Bangen. Einerseits wolle die US-Regierung ihren Handelskampf über Strafzölle hinaus mit Exportkontrollen und anderen Instrumenten ausweiten. Andererseits machten Berichte die Runde, wonach der chinesische Vize-Premier Liu He in die USA reisen werde, um eine mögliche Lösung voranzubringen. Zudem wurde bekannt, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin mit Liu He diesbezüglich bereits telefoniert hat. Hinter den Kulissen schienen sich die Dinge zu bewegen, kommentierte ein Händler.

Nachdem der Apple-Zulieferer Lumentum am Vortag in den USA mit gesenkten Umsatz- und Gewinnerwartungen verschreckt hatte, grassierte die Sorge über eine schwächere iPhone-Nachfrage auch in Asien. Aktien mit Bezug zu Apple gehörten daher auch zu den schwächeren Werten der Region.

In Tokio verlor der Nikkei-225-Index 2,1 Prozent auf 21.811 Punkte. TDK und Murata büßten im Technologiesektor 6,3 bzw. 4,8 Prozent. Softbank legten gegen den Trend um 1,9 Prozent zu, nachdem der Mischkonzern neue Einzelheiten über den Fortgang des Börsengangs seiner japanischen Mobilfunktochter bekanntgegeben hatte.

Japanische Automobiltitel wurden belastet von Berichten über geplante US-Importzölle auf Autos. Toyota und Honda gaben 2,4 und 2,2 Prozent ab, Nissan 2 Prozent. Toshiba stiegen derweil um 4,1 Prozent mit dem Beginn eines Aktienrückkaufs des Unternehmens, der sich noch über den Rest des Jahres erstreckt.

Chinesische Börsen trotzen dem Trend

In Hongkong und Schanghai drehten die Indizes im Verlauf ins Plus. Der HSI stand nach Abgaben von zunächst rund 1,5 Prozent zum Handelsende 0,6 Prozent höher. Bezeichnend für die Erholungsbewegung war die Aktie des Mobiltelefonkomponentenfertigers AAC Technologies, die nach Abschlägen von über 7 Prozent am Ende 0,1 Prozent höher lag.

An der chinesischen Leitbörse in Schanghai legte der Composite-Index nach anfänglich leichten Verlusten um 0,9 Prozent zu. Händler attestierten der Börse in Schanghai gegenüber den Nachbarplätzen Nachholpotenzial. Die Titel der iPhone-Zulieferer Secote Precision und Luxshare verloren allerdings 1,2 und 1,9 Prozent, hatten aber zwischenzeitlich sehr viel deutlicher im Minus gelegen.

Einmal mehr liefen kleinere Werte den größeren den Rang ab, womit sich das Muster der vergangenen Tage wiederholte. Mittelständische und kleinere Unternehmen dürften von den US-Zöllen weniger betroffen sein, weil sie stärker auf den Heimatmarkt China fokussiert seien, hieß es. Das Start-Up-Segment ChiNext kletterte um 1,7 Prozent, der Shenzhen-Composite um 1,6 Prozent.

Auch in Taiwan und Südkorea bremsten Technologiewerte den Gesamtmarkt. Taiwan Semiconductor büßten 1,7 und die Titel des Apple-Fertigers Hon Hai 2,4 Prozent auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren ein.

Der Kospi in Seoul ging knapp unterhalb des Tageshochs aus der Sitzung und ermäßigte sich um 0,4 Prozent. In Australien, wo der S&P/ASX-200 1,8 Prozent einbüßte, hat sich das Geschäftsklima eingetrübt, wie aktuelle Daten zeigten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.834,20 -1,80% -3,81% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.810,52 -2,06% -4,19% 07:00 Kospi (Seoul) 2.071,23 -0,44% -16,06% 07:00 Schanghai-Comp. 2.654,88 +0,93% -19,74% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.750,52 +0,62% -14,41% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.775,84 -0,56% -8,15% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.053,60 -0,47% -9,84% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.687,57 -0,51% -5,60% 10:00 BSE (Mumbai) 34.832,77 +0,06% +3,02% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:18 Uhr % YTD EUR/USD 1,1230 +0,1% 1,1221 1,1264 -6,5% EUR/JPY 128,18 +0,4% 127,73 128,40 -5,2% EUR/GBP 0,8709 -0,3% 0,8732 0,8758 -2,0% GBP/USD 1,2895 +0,3% 1,2853 1,2862 -4,6% USD/JPY 114,12 +0,3% 113,80 113,99 +1,4% USD/KRW 1134,09 -0,4% 1138,72 1136,86 +6,3% USD/CNY 6,9590 -0,1% 6,9636 6,9648 +7,0% USD/CNH 6,9587 -0,1% 6,9666 6,9643 +6,8% USD/HKD 7,8307 -0,0% 7,8342 7,8334 +0,2% AUD/USD 0,7192 +0,3% 0,7172 0,7202 -8,0% NZD/USD 0,6737 +0,4% 0,6710 0,6723 -5,1% Bitcoin BTC/USD 6.350,83 -0,2% 6.366,33 6.421,06 -53,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,00 59,93 -1,6% -0,93 +1,6% Brent/ICE 69,22 70,12 -1,3% -0,90 +9,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.199,21 1.200,62 -0,1% -1,41 -8,0% Silber (Spot) 14,02 14,00 +0,1% +0,02 -17,2% Platin (Spot) 845,90 841,00 +0,6% +4,90 -9,0% Kupfer-Future 2,70 2,68 +1,0% +0,03 -19,3% ===

