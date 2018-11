Zürich - Mit leichten Kursgewinnen steuert der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag den deutlichen Kursverlusten vom Wochenauftakt entgegen. Allerdings ist der Leitindex SMI von seinen Tageshöchsständen bereits wieder zurückgefallen. Wie es von Händlerseite heisst, hat der Markt mit Italien, Brexit und den schwächelnden US-Technologieaktien mit mehreren Krisen gleichzeitig zu kämpfen.

An diesem Dienstag läuft das Ultimatum der EU an Rom im Streit um den italienischen Staatshaushalt aus. Die EU-Kommission hat das Land aufgefordert, diesen für das kommende Jahr nachzubessern. Die Regierung in Rom machte in den vergangenen Tagen mehrfach klar, nicht von den Eckpfeilern ihres Haushaltsentwurfs abrücken zu wollen. Hierzu gesellen sich laut Händlern noch Sorgen über eine neue Bankenkrise in Italien. Aber auch das Thema Handelsstreit zwischen China und den USA und auch der Ölpreis sind derzeit Themen, die das Marktgeschehen beeinflussen.

Für den Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.00 Uhr ein Plus von 0,25 Prozent auf 9'006,84 Punkte zu Buche. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,21 Prozent auf 1'402,23 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,12 Prozent auf 10'567,87 Zähler.

