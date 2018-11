Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrechnungshof hat zahlreiche Fälle aufgedeckt, in denen sich der Staat nach seinem Urteil vermeidbare Steuerausfälle und unangemessenen Bürokratieaufwand vorwerfen lassen muss. In ihren in Berlin vorgestellten "Bemerkungen 2018" erheben die Prüfer zahlreiche Beanstandungen, die insgesamt ein Finanzvolumen von rund 10 Milliarden Euro umfassen. Darunter befinden sich 5 besonders markante Fälle:

1. Finanzamt entgehen Hinterziehungszinsen

Dem Fiskus entgingen seit 2010 Einnahmen von rund 1 Milliarde Euro, weil die Finanzämter nach Selbstanzeigen im Zuge angekaufter "Steuer-CDs" nur hinterzogene Jahressteuern verzinsten - nicht aber hinterzogene Einkommensteuer-Vorauszahlungen. Diese sind jedoch laut dem Rechnungshof ebenfalls zu verzinsen. "Das wussten viele der Beschäftigten in den Finanzämtern nicht", monieren die Prüfer. Detaillierte Erläuterungen fehlten in den Verwaltungsanweisungen ebenso wie Beispiele zur Berechnung der Zinsen. Zwar habe das Bundesfinanzministerium Regelungen zur Berechnung von Hinterziehungszinsen auf Vorauszahlungen angekündigt. Darüber hinaus mahnt der Rechnungshof aber an, "umgehend für eine IT-Unterstützung bei dieser Berechnung zu sorgen".

2. Überhöhte KfW-Vergütung bei Gebäudesanierung

Der Rechnungshof kritisiert das Wirtschaftsministerium wegen einer zu hohen Vergütung für die staatliche Förderbank KfW beim CO2-Gebäudesanierungsprogramm. Dessen Wirtschaftlichkeit sei aus diesem Grund "nicht nachgewiesen". Die KfW, die das Programm durchführt und verwaltet, habe 2016 und 2017 eine Vergütung von 130 respektive 140 Millionen Euro erhalten - obwohl sie weder Akquisekosten noch Risiken trage. Die Prüfer meinen, neben einer Verschlankung des derzeit aufwendigen Verfahrens zur Kreditvergabe könnte sich eine Förderung über weitergehende Zuschüsse oder Vergünstigungen als wirtschaftlich vorteilhaft darstellen, die auch andere Stellen gewähren könnten.

3. Bund verzichtet auf Stromsteuer

Durch ungerechtfertigte Befreiungen von der Stromsteuer sind dem Bund Einnahmen von 185 Millionen Euro entgangen. Betreiber kleinerer Energieerzeugungsanlagen hätten Förderungen für erneuerbare Energien erhalten und seien zusätzlich von der Stromsteuer befreit worden, obwohl die Befreiung seit 2009 unzulässig war. Das Finanzministerium habe diese Doppelförderung aber bis 2015 nicht erkannt. Da waren 95 Millionen Euro Stromsteuer schon verjährt. Das Ministerium hätte aber 90 Millionen Euro noch erheben müssen, anstatt durch einen mit Vertrauensschutz begründeten Verzicht "Auseinandersetzungen mit der Strombranche" zu vermeiden, monieren die Rechnungsprüfer.

4. Ein Zöllner für hunderte Verfahren

Der Zollverwaltung wirft der Rechnungshof vor, nach aufwendigen Ermittlungen die Erhebung von 30 Millionen Euro an hinterzogenen Zöllen und Steuern verschleppt zu haben. Sechs Jahre habe die Zollfahndung personal- und kostenintensiv wegen banden- und gewerbsmäßiger Steuerhinterziehung bei der Einfuhr von Waren aus Asien ermittelt. "Für die nachträgliche Besteuerung von hunderten Fällen setzte die Zollverwaltung aber nur einen einzigen Mitarbeiter ein", heißt es in dem Bericht der Prüfer. Der Mitarbeiter hätte dafür nach ihrer Analyse "mehrere Jahre gebraucht".

5. Zu viele Krankentransporter für die Truppe

Die Bundeswehr muss nach dem Willen der Rechnungsprüfer mindestens 52 Millionen Euro bei der Beschaffung von Krankentransportfahrzeugen einsparen, indem sie weniger Fahrzeuge beschafft und diese weniger umfangreich ausrüstet. Die Truppe will für die sanitätsdienstliche Versorgung im Inland alte Krankentransporter durch 240 neue ersetzen. Aus den Nutzungsdaten der letzten drei Jahre ergebe sich aber ein tatsächlicher Bedarf von lediglich 200 neuen Fahrzeugen. Zudem müssten sie entgegen den Plänen zur Nutzung im Inland nicht so ausgestattet werden wie für den Auslandseinsatz.

November 13, 2018 05:15 ET (10:15 GMT)

