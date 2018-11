Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809) gab heute die Finanzergebnisse und die Geschäftsentwicklung für die ersten neun Monate 2018 bekannt.

Finanzielle Performance erheblich gesteigert

Konzernumsatz: Anstieg um 57% auf 270,0 Mio. EUR (9M 2017: 171,5 Mio. EUR); Umsätze in EVT Execute um 53% auf 254,3 Mio. EUR erhöht (9M 2017: 165,8 Mio. EUR); Umsätze in EVT Innovate um 55% auf 51,3 Mio. EUR erhöht (9M 2017: 33,2 Mio. EUR)

Bereinigtes Konzern-EBITDA um 77% auf 68,7 Mio. EUR erhöht (9M 2017: 38,9 Mio. EUR); Bereinigtes EBITDA von EVT Execute bei 62,1 Mio. EUR (9M 2017: 41,4 Mio. EUR); Bereinigtes EBITDA von EVT Innovate bei 6,6 Mio. EUR (9M 2017: -2,5 Mio. EUR)

Anstieg der Konzern-F+E-Aufwendungen um 67% auf 20,9 Mio. EUR (9M 2017: 12,5 Mio. EUR) infolge der Akquisition der Antiinfektiva-Einheit Evotec ID (Lyon)

Sehr starke Performance in Q3 2018 infolge des Wachstums des Basisgeschäfts, des Aptuit-Beitrags und erheblicher Meilensteinerreichungen

Starke Liquiditätsposition von 168,6 Mio. EUR trotz der teilweisen Tilgung (50% bzw. 70 Mio. EUR) des Akquisitionsdarlehens

EVT Execute - Fortschritte erzielt

Klinische Phase-I-/Phase-II-Starts und guter Fortschritt in bestehenden Allianzen (u.a. Bayer-Allianz im Bereich Endometriose/chronischem Husten)

Zahlreiche neue und erweiterte integrierte Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsallianzen (u.a. CHDI, Novo Nordisk, Ferring (nach Ende der Berichtsperiode))

Abschluss neuer Verträge und erhöhte Nachfrage nach INDiGO- und weiteren Entwicklungslösungen (u.a. Ankar, Astex, Inflazome, Yumanity)

Sehr gute Performance in allen Geschäftsbereichen (u.a. im Hochdurchsatz-ADME-Tox-Testing von Cyprotex, an Evotec company)

EVT Innovate - "Erst der Anfang..."

Zwei neue strategische langfristige Partnerschaften mit Celgene im Bereich Onkologie (65 Mio. $ Abschlagszahlung) und gezieltem Proteinabbau (finanzielle Details nicht bekannt gegeben)

Akquisition von Evotec ID (Lyon): Größte globale Präsenz in der Antiinfektiva-Forschung mit einer breiten Pipeline; 60 Mio. EUR Abschlagszahlung und Kostenübernahme der F+E-Aufwendungen in den ersten fünf Jahren

Wichtige Meilensteinerreichungen in iPSC-basierten Allianzen (mit Sanofi im Bereich Diabetes und mit Celgene im Bereich Neurodegeneration) und weiterer Ausbau der iPSC-Plattform

Erweiterung des akademischen BRIDGE-Modells (u.a. Auswahl neuer finanzierter LAB282-, LAB150- und LAB591-Projekte; Gründung der französischen BRIDGE LAB031 mit Sanofi)

Beteiligung an weiteren Finanzierungsrunden von Forge Therapeutics, FSHD Unlimited und Topas Therapeutics

Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) verläuft planmäßig

Veränderung im Vorstand zum 01. Januar 2019: Dr. Craig Johnstone folgt auf Dr. Mario Polywka als neuer Chief Operating Officer

Evotec-Aktie in MDAX und STOXX Europe 600 aufgenommen

Der Konzernumsatz für die ersten neun Monate 2018 stieg gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs erheblich um 57% auf 270,0 Mio. EUR (9M 2017: 171,5 Mio. EUR, angepasst). Dieser Anstieg resultiert aus der sehr guten Performance des Basisgeschäfts, dem positiven Aptuit-Beitrag (Jan-Sep 2018: 83,6 Mio. EUR) und höheren Meilensteinerreichungen in bestehenden Allianzen. Der Gesamtumsatz aus Meilensteinen, Abschlagszahlungen und Lizenzen belief sich in den ersten neun Monaten 2018 auf 27,2 Mio. EUR und stieg damit um 29% gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs an (9M 2017: 21,1 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten 2018 verringerte sich die Bruttomarge auf 31,0% (9M 2017: 34,8%) und spiegelt einen neuen Umsatzmix infolge der Aptuit-Akquisition mit veränderten Erwartungen hinsichtlich der Margen im Aptuit-Geschäft, höheren Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte sowie negativen Fremdwährungseffekten wider. Die Bruttomarge exklusive aller Abschreibungen infolge von Akquisitionen liegt bei 34,3%.

Im dritten Quartal 2018 wurde eine sehr starke finanzielle Performance verzeichnet. Der Konzernumsatz stieg um 43% auf 96,3 Mio. EUR (Q3 2017: 67,2 Mio. EUR) infolge ...

