Die Aareal Bank Gruppe (ISIN: DE0005408116) bleibt im laufenden Geschäftsjahr auf Kurs und hat im dritten Quartal 2018 erneut ein gutes Ergebnis erwirtschaftet.

Das Konzernbetriebsergebnis belief sich im dritten Quartal auf 70 Mio. EUR, nach 62 Mio. EUR im zweiten Quartal und 82 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Damit erreichte die Aareal Bank in den ersten neun Monaten dieses Jahres ein Konzernbetriebsergebnis in Höhe von 199 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 262 Mio. EUR inklusive eines positiven Sondereffekts in Höhe von 50 Mio. EUR). Das den Stammaktionären der Aareal Bank zugeordnete Konzernergebnis belief sich im dritten Quartal 2018 auf 41 Mio. EUR (Q3/2017: 47 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten auf 117 Mio. EUR (9M/2017: 147 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie betrug im dritten Quartal 0,70 EUR und nach neun Monaten 1,97 EUR, nach 0,78 EUR bzw. 2,46 EUR im jeweiligen Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Bei den wichtigsten Ertragsgrößen der Aareal Bank Gruppe setzten sich die Entwicklungen der vergangenen Quartale in einem weiterhin herausfordernden Markt- und Wettbewerbsumfeld auch von Juli bis September fort. Der Zinsüberschuss lag im dritten Quartal mit 131 Mio. EUR auf einem soliden Niveau und in einer ähnlichen Größenordnung wie in den beiden vorangegangenen Quartalen. Das nach IFRS 9 separat auszuweisende Abgangsergebnis, in dem insbesondere Effekte aus vorzeitigen Kreditrückzahlungen erfasst sind, belief sich auf 5 Mio. EUR (Q3/2017: 20 Mio. EUR). Es lag damit wie schon in den jeweiligen Vorquartalen dieses Jahres auf einem niedrigeren Niveau als in den Quartalen des Geschäftsjahres 2017. Insgesamt summierte sich das Abgangsergebnis in den ersten neun Monaten auf 16 Mio. EUR und lag damit deutlich unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (37 Mio. EUR). Die Risikovorsorge betrug im dritten Quartal 14 Mio. EUR und lag damit deutlich unter dem Niveau des Vorquartals (Q2/2018: 19 Mio. EUR) und des Vorjahreszeitraums (Q3/2017: 26 Mio. EUR).

Der Provisionsüberschuss verbesserte sich aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der IT-Tochtergesellschaft Aareon gegenüber dem Vorjahresquartal auf 51 Mio. EUR (Q3/2017: 48 Mio. EUR). Für die Aareal Bank Gruppe gewinnt der Provisionsüberschuss somit, wie in ihrem Zukunftsprogramm "Aareal 2020" vorgesehen, kontinuierlich an Bedeutung. Der Verwaltungsaufwand im Konzern reduzierte sich im dritten Quartal auf 107 Mio. EUR und lag damit deutlich unter dem Niveau des Vorjahresquartals (Q3/2017: 120 Mio. EUR).

Der Vollzug des im September vereinbarten Erwerbs der Düsseldorfer Hypothekenbank AG wird unverändert noch im laufenden Jahr erwartet. In diesem Fall würde noch 2018 ein positiver Einmaleffekt aus der Erstkonsolidierung der Düsseldorfer Hypothekenbank (negativer Goodwill) in Höhe von ca. 52 Mio. EUR anfallen. Vor diesem Hintergrund hatte die Aareal Bank ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 entsprechend angehoben: Vorausgesetzt der Erwerb wird wie geplant in 2018 vollzogen, wird ein Konzernbetriebsergebnis in einer Spanne von 312 bis 352 Mio. EUR erwartet. An dieser Prognose hält die Aareal Bank nach dem guten Verlauf des dritten Quartals unverändert fest.

"Die Aareal Bank Gruppe ist in einem anspruchsvollen Umfeld weiterhin gut unterwegs. Wir haben im dritten Quartal mit dem angekündigten Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank einmal mehr unsere Entschlossenheit unter ...

