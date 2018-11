Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503) hat ihren Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2018 fortgesetzt. Die Gesellschaft konnte den Kundenbestand, den Umsatz sowie die operativen Ergebniskennzahlen weiter steigern.

In den ersten neun Monaten 2018 hat 1&1 Drillisch weiter verstärkt in neue Kundenverträge sowie den Erhalt und die Wertsteigerung bestehender Kundenbeziehungen und damit in nachhaltiges Ertragswachstum investiert. So stieg die Zahl der Kundenverträge in den ersten neun Monaten um 690.000 auf 13,33 Mio. Verträge (31.12.2017: 12,64 Millionen). Dabei konnte im Mobile Internet-Geschäft die Anzahl der Vertragskunden um 630.000 auf 8,93 Mio. gesteigert werden (31.12.2017: 8,30 Millionen) und DSL-Anschlüsse legten um 60.000 auf 4,40 Mio. zu (31.12.2017: 4,34 Millionen).

Die Umsatz- und Ergebniszahlen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geprägt durch die erstmalige Konsolidierung von Drillisch sowie durch positive Umstellungseffekte aus der erstmaligen Bilanzierung gemäß IFRS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...