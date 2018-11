So richtig überzeugend waren die 9-Monats-Zahlen der Deutschen Telekom ja nicht gerade. Denn schließlich hatte sich der Konzernumsatz um ca. 0,4 Mrd. Euro auf 55,4 Mrd. Euro verringert. Nur wenn die Währungseffekte und die "leicht negativen" Konsolidierungseffekte herausgerechnet werden, gab es beim Konzernumsatz ein Plus von ca. 2,8% bzw. 1,5 Mrd. Euro. Deutlich schlechter sah es beim operativen Ergebnis gemessen am Ebit aus (Ebit = Ergebnis vor Zinsen und Steuern). Denn da gab es einen Rückgang ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...