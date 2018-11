Der Kurs der Delivery Hero-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen zwar etwas vom Ende Oktober erreichten Tief erholt, doch zu Wochenbeginn musste die Aktie wieder einen erneuten Kursrückgang verkraften. Der Kursverlust fiel deutlich aus und könnte die Aktie nun sogar unter die 35-Euro-Marke schieben. Charttechnische Verkaufssignale waren diesmal nicht schuld am Kursrückgang. Der schwache Gesamtmarkt könnte hier die entscheidende Rolle gespielt haben. Und auch am Dienstag geht es zunächst weiter ... (Andreas Quirin)

