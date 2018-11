Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vodafone nach den Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 215 Pence belassen. Während die Entwicklung in Großbritannien und Deutschland gut gewesen sei, habe das Geschäft in Italien und Spanien erwartungsgemäß geschwächelt, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick für die Entwicklung der freien Mitttel und der Dividende seien unterdessen positiv ausgefallen./mf/ag Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-11-13/11:46

ISIN: GB00BH4HKS39