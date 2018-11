Genf - Die neuste Ferienumfrage* von ebookers bestätigt: 45% aller Schweizerinnen und Schweizer lesen und posten während ihrer Ferien aktiv auf den Social-Media-Kanälen. Die beliebtesten Bilder sind dabei Landschaftsbilder. Food Porn und Selfies folgen erst auf Rang 7 und 8. Die Deutschschweizer sind aktiver in den Ferien als die Westschweizer und ab 30 Jahren wird man hierzulande vermehrt zum selbsternannten Hotelkritiker. Diese und weitere überraschende Ergebnisse zeigt die aktuelle Ferienumfrage 2018 von ebookers.

Wie aktiv sind Schweizerinnen und Schweizer während der Ferien auf ihren Social-Media-Kanälen, wann wird gepostet und was ist das beliebteste Fotoobjekt? Ebenso von Interesse war die bevorzugte Reiseart von Herrn und Frau Schweizer und wie aktiv die Deutsch- und Westschweizer in den Ferien sind. Diesen und weiteren Fragen wollte das führende Online-Reisebüro der Schweiz nachgehen und hat dazu eine repräsentative Umfrage mit 1'000 Schweizerinnen und Schweizern aus der Deutsch- und Westschweiz gestartet.

Nordwestschweizer und Bündner nehmen vermehrt eine Social-Media-Auszeit in den Ferien

Gemäss comparis.ch besitzen rund 93% aller Schweizerinnen und Schweizer ein Smartphone. Neben der hohen Anzahl an Smartphone-Benutzern steigt auch die Nutzung der sozialen Medien von Jahr zu Jahr. Speziell in der Freizeit werden zahlreiche Bilder und Videoinhalte produziert und auf den unterschiedlichen Kanälen geteilt. Und wie sieht das in den Ferien aus? Nehmen sich die Schweizerinnen und Schweizer einen Digital Detox oder bleiben sie mit der Aussenwelt verbunden? Gemäss der neusten Umfrage von ebookers gaben 36% aller Befragten an, ihr Smartphone oder Tablet in den Ferien dabei zu haben, aber keine Social-Media-Kanäle zu nutzen. 35% lesen Beiträge auf den einzelnen Streams und 22% posten aktiv. Die Deutschschweizer posten signifikant häufiger nach ihren Ferien als die Westschweizer. Und zwischen 40 und 49 Jahren nimmt man sicher eher bewusst eine Auszeit von der digitalen Welt.

Landschaftsbilder werden am häufigsten gepostet

Auf die Frage, welche Beiträge während der Ferien am liebsten ...

