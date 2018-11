Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe in einem durchwachsenen dritten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen und die Jahresziele bestätigt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei allerdings unklar, inwieweit die Konsensschätzungen den positiven Ergebnisbeitrag einer Entwicklungskooperation beim Gerinnungshemmer Xarelto mit dem US-Konzern Johnson & Johnson berücksichtigt hätten. Zudem habe Bayer die Ziele für das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten und Tiermedizin als zunehmend ambitioniert bezeichnet./gl/ag Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-11-13/11:56

ISIN: DE000BAY0017