Das Kaufinteresse gegenüber der Gemeinschaftswährung ist am Dienstag am europäischen Morgen unverändert und so notiert der EUR/USD im positiven Bereich um 1,1230. EUR/USD Fokus liegt auf Italien, Brexit Das Paar kann nach der Veröffentlichung der deutsch/europäischen ZEW-Umfrage einen Gewinn verbuchen. Die Deutsche Wirtschaftsstimmung verbesserte sich ...

