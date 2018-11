"Umfrageplattform", "Technologieanbieter", "Softwarefirma" so wird das Unternehmen Qualtrics beschrieben, das lange niemanden interessierte. Bis SAP ankündigte, acht Milliarden Dollar dafür zu zahlen.

Jeder Bäcker, jede Parfümerie oder Autoteilehändler, der etwas auf sich hält, tut täglich nichts anderes: "Customer Experience"? Die Kunden an jedem "Touchpoint" erfreuen? Das passiert mit jedem intelligent postierten Pappaufsteller für ein neues Produkt oder per App. Und "Employee experience"? Macht sich nicht jeder Arbeitgeber ein Bild darüber, was seine Mitarbeiter leisten und wie man sie fördern kann? "Brand experience" - aber sicher doch! Die Marke pflegen, das macht selbst ein Rohrreinigungsunternehmen für die lokale Kundschaft. Und die "Product Experience"? Welcher Produzent stellt sich nicht ständig die Frage, wie er sein Produkt verbessern kann.

Qualtrics gibt darauf Antworten. Das Know-how, das das Unternehmen seit seiner Gründung 2002 in Utah erworben hat, taxiert der Softwarekonzern SAP nun auf acht Milliarden Dollar. Bei einem Umsatz von lediglich 400 Millionen Dollar im laufenden Geschäftsjahr.

So viel Geld für ein Unternehmen, das mal an die Börse gehen wollte, aber über das in der deutschen Presselandschaft bis zum 11. November 2018 keine zehn Artikel in den einschlägigen Medien zu finden sind? Ja, so viel ...

