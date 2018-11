Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Osram nach den Quartalszahlen von 44 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen des Leuchtenherstellers seien zwar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick bleibe aber ungewiss angesichts der Unsicherheiten in der Autoindustrie sowie Einfüssen politischer Art und von der Währungsseite./mf/jha/ Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-11-13/11:59

ISIN: DE000LED4000