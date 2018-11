FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer-Chef Werner Baumann hat Spekulationen über einen Verkauf des kleinsten und schwächsten Konzernsegments Animal Health eine Absage erteilt. Der Konzern hatte seine Prognose für das Tiergesundheitsgeschäft am Morgen als "zunehmend ambitioniert" bezeichnet. Dies beziehe sich aber nur auf die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal und habe keine Auswirkungen auf die Konzernprognose, die "so wie geguided" erreicht werde, sagte Baumann in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

"Damit sind keinerlei strategische Überlegungen verbunden." Man solle Quartalsergebnisse auch grundsätzlich nicht in einen strategischen Zusammenhang stellen.

In Presseberichten war im Oktober zu lesen, ein Verkauf von Animal Health wäre ein logischer Schritt in der Bayer-Strategie.

Im Geschäftsbericht 2017 hatte die Bayer AG für das Segment Animal Health eine währungs- und portfoliobereinigte Umsatzsteigerung im unteren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Beim EBITDA vor Sondereinflüssen rechnet der Konzern mit einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, währungsbereinigt auf Vorjahresniveau. Die Prognose wurde zuletzt am 5. September bestätigt.

