Köln (ots) - Der Gong läutet und in der Oberstufe beginnt die nächste Doppelstunde. Doch dieses Mal geht es nicht um Mathematik, Physik oder Erdkunde - für die Schülerinnen und Schüler steht eine Überraschung auf dem Stundenplan. Denn welcher Prominente nun unterrichtet und worum es gehen wird, davon haben sie keine Ahnung! Im Dezember werden in zunächst zwei neuen Folgen "Der Vertretungslehrer" (am 11.12. und 18.12. dienstags um 22:15 Uhr bei VOX) "Die Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen und YouTube-Star Dagi Bee den Unterricht übernehmen. Und dabei wird nicht für die Schule sondern für das Leben gelernt. Denn die beiden widmen sich jeweils einem Thema, das ihnen persönlich am Herzen liegt und sie in ihrer Karriere geprägt hat. Während Frank Thelen mit ihnen über ihre Wünsche und Ziele zu "Deine Zukunft" redet, spricht Dagi Bee in dieser besonderen Schulstunde mit den Jugendlichen darüber, was sie zum Thema "Hass im Netz" bewegt. Und auch auf weitere vier Folgen können sich die VOX-Zuschauer bereits jetzt freuen: Anfang des Jahres 2019 wird - neben weiteren Prominenten - Moderator Thomas Gottschalk als Vertretungslehrer über das Thema "Die Jugend von heute" sprechen, Hundeprofi Martin Rütter beschäftigt sich mit "Körpersprache" und auch die erfolgreiche Pilotfolge mit Box-Champion Wladimir Klitschko und dem Unterrichtsfach "Herausforderungen", die mit guten Quoten überzeugte, wird noch einmal zu sehen sein. Dabei berichten die Vertretungslehrer im Klassenzimmer nicht nur von ihrem eigenen Leben, sondern finden auch heraus, was die Träume der jungen Generation sind.



"Der Vertretungslehrer" mit Frank Thelen (am Dienstag, den 11.12. um 22:15 Uhr)



In der ersten Folge begibt sich VOX-Löwe Frank Thelen für die ungewohnte Mission an ein Gymnasium in Königswinter. Als Unternehmer und Start-up-Investor, der selbst jedoch in seiner Jugend nie gerne zur Schule gegangen ist, bringt er seine ganze Erfahrung mit, um die Schülerinnen und Schüler fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen. "Ich gehe sehr offen an diese Aufgabe. Ich war ja noch nie Lehrer und bin gespannt, ob ich meine Inhalte rüberbringen kann und wie es bei den Schülern ankommt. Das ist aber heute eine große Chance, mit den Schülern frei zu sprechen und hoffentlich viel Begeisterung zu vermitteln", so Frank Thelen im Vorfeld.



"Die Vertretungslehrerin" mit Dagi Bee (am Dienstag, den 18.12. um 22:15 Uhr)



Dagi Bee ist mit über 5 Millionen Followern einer der erfolgreichsten Online-Stars Deutschlands. Doch das Internet hat auch seine Schattenseiten: Hass und Mobbing sind Social-Media-Alltag und betreffen besonders Jugendliche. Als Vertretungslehrerin möchte sie in der zweiten Folge nun mit ihrer Klasse eines Mettmanner Gymnasiums über Mobbingerfahrung sprechen, sucht nach Gründen für Hasskommentare und gibt Tipps, wie sich die Schülerinnen und Schüler am besten dagegen wehren können. Mit großer Vorfreude hat die Influencerin die Stunde vorbereitet: "Es ist cool mitzumachen, weil ich mit den Schülern über ein Thema sprechen kann, das so nicht auf einem Lehrplan steht, aber das in der heutigen Zeit sehr wichtig ist."



VOX zeigt zunächst zwei Folgen "Der Vertretungslehrer" mit Frank Thelen und Dagi Bee am 11.12. und 18.12. dienstags um 22:15 Uhr. Weitere Folgen mit u,a. Thomas Gottschalk und Martin Rütter sowie die Pilotfolge mit Wladimir Klitschko strahlt der Kölner Sender Anfang des Jahres 2019 aus. Produziert werden die Folgen von Norddeich TV.



