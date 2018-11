Im Jahr 2000 machten Wind und Sonne zusammen nur 0,1 % des in den Vereinigten Staaten erzeugten Stroms aus. Kein Wunder, dass erneuerbare Energien so viele Kritiker hatten. Wind- und Sonnenkraft waren aber auch teuer, ineffizient und seit der Energiekrise in den 1970er Jahren hatte sich nicht viel getan. Aber all das hat sich jetzt geändert. Heute ist die Windkraft in den Vereinigten Staaten im Durchschnitt die billigste Stromquelle auf nivellierter Kostenbasis. Die Sonnenenergie steht an dritter Stelle, knapp hinter Erdgas, und zusammen mit der Windenergie ist sie für fast 10 % der gesamten Stromerzeugung im Land verantwortlich. Aktien von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...