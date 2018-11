Das Analysehaus Jefferies hat Kion nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Nach dem Kursrückgang im Spätsommer hätten sich die Aktien der Gabelstaplerhersteller Kion und Jungheinrich in Reaktion auf die Resultate erholt, da starke Auftragsbestände die Aussichten für 2019 verbessert hätten, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend seien die Bewertungsabschläge zur Investitionsgüterbranche geschrumpft. Bei den Papieren sieht er aber immer noch eine gute Einstiegsgelegenheit./gl/tih Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

