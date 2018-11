Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.infortre nd.com/UrlCounter/DE/PR/Daikin/20181113001?re=/de/Home)® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute bekannt, dass sich Daikin Industries Ltd. - ein weltweit aktiver, führender Hersteller von Klimaanlagen mit Stammsitz in Osaka, Japan - für die Infortrend-Speicherreihe EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Daikin/20181113002?re =/de/products/DS) entschieden hat. Die vietnamesische Niederlassung von Daikin implementiert nun das gesamte Paket unternehmenskritischer Geschäftsanwendungen wie ERP, Datenbank, VDI, Virtualisierung und Sicherung.



Daikin gilt als Erfinder verschiedener Kältemittel-Volumensysteme und ist ein Innovator im Bereich der Split-System-Klimaanlagen. Das Unternehmen hat Betriebe in Japan, China, Australien, Indien, Ländern Südostasiens (z. B. Philippinen, Vietnam), Europa, Nordamerika und Südamerika.



Im Zuge der ständigen Erweiterung seines Geschäfts hatte Daikin Vietnam (http://www.daikin.com.vn/en) festgestellt, dass die Leistung der Geschäftsanwendungen stetig nachließ und auch die Kapazität des Speichersystems längst nicht mehr ausreichte. Nach einem sehr gründlichen Auswahlverfahren entschied sich Daikin Vietnam darauf hin, das vorherige System mit mehreren Hochleistungseinheiten vom Typ "EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Daikin/20181 113002?re=/de/products/DS) 3024" zu ersetzen. Diese Speicherlösungen sind mit Hochgeschwindigkeits-Fibre-Channel- (FC) Schnittstellen und Hybrid-Drive-Technologie zur Kombination von SSD und HDD ausgestattet. Damit ermöglichen sie eine bessere Leistung und eine hohe Kapazitätsauslastung.



Die neue Lösung hat drei Untersysteme: Das erste Untersystem fährt Microsofts Hyper-V-Technologie für die Server- und Desktop-Virtualisierung hoch - mit über 200 VM (virtuellen Maschinen). Das zweite Untersystem führt die ERP-Datenbank aus, die Microsoft Dynamic AX 2012 unterstützt. Und das dritte Untersystem unterstützt die Sicherung der Daten der unternehmenskritischen Geschäftsanwendungen.



"EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Daikin/20 181113002?re=/de/products/DS) 3024 bietet uns einen großartigen Netzwerkspeicherstapel zu einem sehr erschwinglichen Preis. Das System unterstützt auch eine erstklassige Auswahl an Hochleistungs-Datenschnittstellen", so Nguyen Nhat Linh, Systemadministrator bei Daikin Vietnam (http://www.daikin.com.vn/en).



"Die Speicherreihe EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCount er/DE/PR/Daikin/20181113002?re=/de/products/DS) ist der Preis-Leistungs-Führer der Branche - mit Spitzenbewertungen sowohl bei der Benchmark SPC-1 (http://spcresults.org/benchmarks/results/top10/price/spc1/1) als auch bei der SPC-2 (http://spcresults.org/benchmarks/results/top10/price/spc2/1). Sie zeichnet sich durch überlegene IOPS, eine hohe Erweiterbarkeit ihrer Kapazität sowie durch zuverlässige Leistung aus und unterstützt so unternehmenskritische Geschäftsanwendungen", so Thomas Kao, Senior Director des Bereichs "Produktplanung" bei Infortrend.



Um weitere Einzelheiten zur Speicherreihe "EonStor DS" zu erfahren, klicken Sie bitte hier (https://www.infortrend.com/UrlCount er/EN/PR/Daikin/20181113002?re=/global/products/DS).



Über Infortrend



Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Daikin/201 81113001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.



