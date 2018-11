Oft soll z.B. das Bemessungsschaltvermögen Im und das Bemessungsfehlerschaltvermögen I?m eines Fehlerstromschutzschalters bei der Planung und Verwendung des Gerätes berücksichtigt bzw. bezogen auf die Einsatzsituation beurteilt werden. Betrachtet man hierbei die RCDs diverser Hersteller, z.?B. mit 40?A/0,03?A oder 63?A/0,03?A, so stößt man für Im auf aufgedruckte Werte von 650?A bis 1500?A. Auf manchen Geräten sind diese Angaben gar nicht zu sehen. Laut den Fachunterlagen eines namhaften Herstellers liest der Anwender z.?B. folgende Erklärung für Im »(…) die Fähigkeit eines FI-Schutzschalters einen Kurzschlussstrom einschalten, führen und ausschalten zu können« und für I?m »(…) die Fähigkeit eines FI-Schutzschalters einen Fehlerkurzschlussstrom einschalten, führen und ausschalten zu können.«

Nehmen wir hierzu mal ein hypothetisches Einsatzbeispiel: Eine RCD 63?A/0,03?A dient zum Fehlerschutz an einem Verbraucher, dessen Kurz- und Überlastschutz durch LS-Schalter C?16?A gewährleistet wird. Diese RCD hat ein angegebenes Bemessungsschaltvermögen von 1?000?A. Die RCD selbst ist - wie auf dem Gerät angegeben - durch eine Schmelzsicherung 100?A vorgesichert. Somit wäre sein Bemessungskurzschlussstrom Inc von 10?kA eingehalten. Eine Messung am Anschlusspunkt des Verbrauchers ergibt nun einen möglichen Fehlerstrom bei einem Erdschluss von L auf PE von 1600?A. Nun könnte der Anwender Folgendes als Problem sehen: Der tatsächlich an der Fehlerstelle auftretende und durch die RCD fließende Strom von 1600?A, den diese also abzuschalten hätte, ist deutlich höher, als das auf der RCD angegebene Bemessungsschaltvermögen von 1000?A. Sie könnte den im Fehlerfall zum Fließen kommenden Strom u.?U. nicht sicher abschalten. So gesehen wäre ein Austausch gegen eine andere RCD mit höherem Bemessungsschaltvermögen erforderlich.

Allerdings findet der Anwender keine RCDs, auf denen Werte von mehr als 1500?A für Im ausgewiesen sind. Bei dieser Konstellation kommt bei ihm die Vermutung auf, dass in diesem Fall der LS-Schalter schnell (z.?B. in 0,1s) mit seinem magnetischen Auslöser abschalten könnte. Typische Auslösezeiten von RCDs liegen jedoch zwischen 20?ms und 30?ms - was ja deutlich schneller wäre. Somit würde die RCD die komplette Abschaltfunktion leisten müssen. Der Anwender wähnt sich hier in einer Zwickmühle. Liegt seiner Betrachtung nach ein Denkfehler vor bzw. muss er die Situation u.?U. anders beurteilen?

Wichtige Bemessungsströme

Zunächst sollen hier einige charakteristische Eigenschaften eines Fehlerstromschutzschalters ohne eingebauten Überstromschutz (RCCB) nach der Produktnorm DIN EN 61008-1 etwas näher erläutert werden.

