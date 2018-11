Seit Jahren drängen Bus- und Bahngesellschaften auf ein Handyticket für Nahverkehr. Nun gibt es eine Lösung, die es Münchnern erlauben soll, Tickets für Köln zu verkaufen - und umgekehrt. Wird jetzt alles einfacher?

Wenn man den Worten von Knut Ringat Glauben schenken darf, dann hat sich im Sommer dieses Jahres etwas "Epochales" getan. Der 58-Jährige ist Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) - einer der ganz großen Nahverkehrsverbünde in Deutschland. Ringat koordiniert S-Bahnen und Regionalzüge im Raum Frankfurt. Jedes Jahr nutzen rund 750 Millionen Menschen die Busse und Bahnen. Und nun will Ringat seinen Kunden, die ihm zuletzt Fahrgeldeinnahmen von rund 900 Millionen Euro im Jahr beschert haben, "auch die Chance geben, dass der Fernverkehr gut erhältlich ist".

Seit einigen Wochen kooperiert Ringats RMV mit der Deutsche Bahn. Über die Smartphone-App des RMV können Kunden nun Fernverkehrstickets der Deutschen Bahn kaufen. Statt auf den DB Navigator der Deutschen Bahn zu wechseln, kann ein ICE also bequem über die Nahverkehrs-App gebucht werden. Was unspektakulär klingt, ist für die Nahverkehrsbranche in Wahrheit eine kleine Revolution.

Denn hinter der Kooperation zwischen RMV und Deutsche Bahn steckt ein technisches System mit dem Namen "Mobility Inside", das bald schon den gesamtdeutschen Stadtverkehr verändern soll. Über die Plattform sollen Verkehrsverbünde und städtische Verkehrsgesellschaften nicht nur in der Lage sein, Tickets für den Hochgeschwindigkeitsverkehr zu verkaufen, sondern auch für Busse, S- und U-Bahnen in anderen Metropolen. Die Vision der Macher von "Mobilty Inside": Wer durch Deutschland reist, kann sein Ticket zentral über eine App kaufen und muss nicht immer zwischen verschiedenen Anbietern hin und her wechseln - eine Art Handyticket-App für den Nahverkehr.

Darauf warten Pendler und Vielreisende seit vielen Jahren. Versuche für ein einheitliches Handyticket gab es schon häufig. Doch meist scheiterte es an der Engstirnigkeit einzelner Verkehrsverbünde. So blieb die App "Handy Ticket Deutschland" weit hinter ihren Möglichkeiten. Die App sollte alle Beteiligten in einer App bündeln, doch Städte wie München machten gar nicht erst mit. Die Menüführung beschreiben Nutzer als unbeholfen bis katastrophal - jedenfalls alles andere als optimal.Auch unabhängige ...

