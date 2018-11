BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der bevorstehenden Versteigerung der neuen 5G-Mobilfunklizenzen fordert der DIHK eine Priorisierung der Fläche. "Gerade in den ländlichen Regionen ist das Internet für neue Geschäftsmodelle leider oft viel zu langsam", erklärte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Dienstag in Berlin und forderte: "Die Politik sollte die 5G-Frequenzen daher in zwei Stufen versteigern: Erst wenn die ländlichen Räume versorgt sind, sollten auch die attraktiven stadtnahen Gebiete zugeteilt werden."

Künstliche Intelligenz und der neue Mobilfunkstandard 5G böten enorme Chancen für Industrie und Wirtschaft, auch für die Mobilität der Zukunft, erklärte Wansleben. Die Digitalisierung verspreche schnelle Prozesse und bessere Kundenbeziehungen. Zwei Drittel der Betriebe sähen in der Digitalisierung Chancen für neue Geschäftsmodelle. "Allerdings hinken Politik und Verwaltung oft hinterher, hierfür die richtigen Voraussetzungen zu schaffen", mahnte Wansleben.

Auf dem Land seien mehr als 20.000 Gewerbegebiete immer noch nicht ans Glasfasernetz angeschlossen, erklärte Wansleben. Auch der Ansatz der Bundesregierung, mehr Haushalte, Schienen, Autobahnen und Bundesstraßen mit 5G-Mobilfunk zu versorgen, werde nicht ausreichen, um überall schnelles Internet zu bekommen.

November 13, 2018 05:56 ET (10:56 GMT)

