Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Lanxess nach Quartalszahlen von 86 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe ordentlich abgeschnitten, aber für das Schlussquartal wegen geopolitischer Risiken einen etwas vorsichtigeren Ton angeschlagen, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren wegen der anstehenden Veräußerung des 50-Prozent-Anteils am Kautschuk-Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo./gl/ag Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2018-11-13/12:33

ISIN: DE0005470405