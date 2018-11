Frankfurt am Main (ots) - Die Auszeichnung als "Agrarunternehmer des Jahres" geht in diesem Jahr an Dietmar Brauer, den Geschäftsführer der Norddeutschen Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (NPZ) in Hohenlieth. Brauer zählt zu den herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten in der Saatgutbranche. Der Landwirt und Kaufmann, so die Jury, hat mit großem persönlichem Einsatz und Ausdauer das traditionsreiche Unternehmen weiterentwickelt und mit wegweisenden Konzepten und Fingerspitzengefühl für die Marktbedürfnisse die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.



Vergeben wurde die Auszeichnung zum fünften Mal vom Fachmedium agrarzeitung (dfv Mediengruppe). Die Preisverleihung fand am 12. November im Rahmen eines festlichen Gala-Abends der agrarzeitung (az) im Vorfeld der Messe Eurotier in Hannover statt.



Dietmar Brauer ist seit 30 Jahren in der Pflanzenzüchtung tätig, seit 20 Jahren ist er persönlich haftender Gesellschafter der NPZ. Er hat das Unternehmen zu einem der weltweit führenden Rapszüchter entwickelt. Mit aktuell mehr als 220 Mitarbeitern entwickelte die NPZ innovative Pflanzensorten und verfügt über exzellentes Know-how in der Vermehrungsbetreuung, der Saatgutaufbereitung und dem Vertrieb im In- und Ausland. Die NPZ verfügt neben den deutschen Standorten Hohenlieth und dem Stammsitz auf der Insel Poel über Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Australien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien und der Ukraine.



Brauer setzt sich für alle Anbieter von Rapssaatgut ein - über alle Grenzen hinweg. Seit Jahrzehnten engagiert er sich für die Anliegen der Pflanzenzüchter in zahlreichen Spitzenämtern der deutschen und europäischen Züchter- und Ölsaatenverbände.



Die agrarzeitung zeichnet jährlich unternehmerisch tätige Persönlichkeiten aus Landwirtschaft, Handel und Industrie aus, die mit ihrem richtungweisenden Handeln ihr Unternehmen sowie die Agrarbranche geprägt und wichtige Innovationsimpulse gesetzt haben. Eine unabhängige Jury aus namhaften Branchenvertretern wählt den "Agrarunternehmer des Jahres".



