Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Henkel vor Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Nach der Erholung im zweiten Quartal dürfte sich das Wachstum des Konsumgüterherstellers aus eigener Kraft im dritten Quartal vor allem im Klebstoffgeschäft abgeschwächt haben, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Margen rechnet er indes mit einer Erholung. Die Aktie sei nicht teuer, doch es fehle an Kurstreibern./gl/ag Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006048432