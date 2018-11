Der Hersteller von Windkraftanlagen, Nordex, hat in diesem Jahr einen durchwachsenen Kursverlauf gezeigt. Mal ging es stark nach oben, mal wurde die andere Richtung angepeilt. Im Großen und Ganzen bewegte sich der Kurs in einem Korridor zwischen 7 Euro und 11,50 Euro. Auch hält sich der aktuelle Aktienkurs nahe dem Wert vom Jahresanfang auf. Prägend sind die ständigen Pendelbewegungen zwischen Widerständen und Unterstützungen. Derzeit befindet sich der Kurs wieder in einer aufwärtsgerichteten ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...