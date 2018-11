Italien steuert im Haushaltsstreit auf eine weitere Eskalation mit der EU zu. Am Dienstag gab es keinerlei Signale, dass die populistische Regierung in Rom im Streit um die hohe Neuverschuldung einlenken wird. Für den Abend (20 Uhr) war ein Ministerrat angesetzt, wie italienische Medien berichteten. Die Frist für eine Antwort an die EU-Kommission in Brüssel läuft um Mitternacht aus.

Die Kommission hatte den Budgetentwurf aus Rom in einem historisch einmaligen Schritt vor drei Wochen abgelehnt und eine Überarbeitung gefordert. Die Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega muss Brüssel deshalb ihre Schuldenpläne nun erneut vorlegen.

Finanzminister Giovanni Tria dementierte Medienberichte, wonach die Regierung die Wachstumsprognose in dem Haushaltsentwurf nach unten korrigieren werde. Die Prognose war zuvor von der EU als zu optimistisch eingeschätzt worden. "Die Wachstumsrate wird nicht verhandelt", erklärte Tria./reu/DP/tos

